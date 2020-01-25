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Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Новости. Происшествия
09:56, 26 Января 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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В ночь на воскресенье, 26 января в центре Петрозаводска произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 26 января в 00:18 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (в составе 10 человек, 3 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 4.

Это жилое здание - "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска, где на первых этажах располагаются различные магазины. В советские времена здесь был известный магазин "Ткани".

Пожар удалось ликвидировать примерно через час – в 01:06.

О пострадавших не сообщается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-01-26 11:03:22
Идеальный заголовок! Напротив мэрии одни сталинки. Попадание идеальное.
Гость
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