Ночью житель Карелии убил собутыльника топором

В отношении жителя Костомукши возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, ночью 3 октября 2019 года подозреваемый, находясь в дачном кооперативе Костомукшского городского округа, распивал спиртное со своим знакомым.



Мужчины поссорились и подозреваемый напал на собутыльника, причинив ему обухом топора множественные телесные повреждения.



В результате потерпевший скончалась на месте происшествия, а подозреваемый был задержан.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайствами об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.