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Ночные работы на главном проспекте Петрозаводска пройдут из-за провала в асфальте

Новости. Общество
15:44, 03 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Ремонтные работы запланированы на проспекте Ленина в ночь на пятницу: движение будет ограничено.

Ремонт продлится с 22:00 четвертого ноября по 07:30 пятого ноября, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что вечером первого ноября на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина произошла просадка асфальтобетонного покрытия проезжей части. Причиной образования дефекта стала авария на сетях водоснабжения.

Для устранения утечки и приведения дорожного полотна в надлежащее состояние компания «ПКС-Водоканал» запланировала работы, требующие ограничения движения транспорта на перекрестке. 

Ранее сообщалось, что более 30 зданий в Петрозаводске отключат от тепла из-за ремонта.

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