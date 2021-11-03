Ночные работы на главном проспекте Петрозаводска пройдут из-за провала в асфальте

Ремонтные работы запланированы на проспекте Ленина в ночь на пятницу: движение будет ограничено.

Ремонт продлится с 22:00 четвертого ноября по 07:30 пятого ноября, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что вечером первого ноября на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина произошла просадка асфальтобетонного покрытия проезжей части. Причиной образования дефекта стала авария на сетях водоснабжения.

Для устранения утечки и приведения дорожного полотна в надлежащее состояние компания «ПКС-Водоканал» запланировала работы, требующие ограничения движения транспорта на перекрестке.

Ранее сообщалось, что более 30 зданий в Петрозаводске отключат от тепла из-за ремонта.