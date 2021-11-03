Более 30 зданий в Петрозаводске отключат от тепла из-за ремонта

В столице Карелии запланирован ремонт тепловых сетей, из-за которого под отключение подпадут 33 здания.

Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска со ссылкой на информацию энергетиков.

АО «ПКС-Тепловые сети» планирует провести работы в районе улицы Шотмана. Ремонт пройдет во вторник, 9 ноября, с 9 до 19 часов .

В этой связи планируется отключение от теплоснабжения 33 зданий. В их числе — 30 жилых домов, два административных здания и один детский сад.

Паблик мэрии Петрозаводска опубликовал список объектов, где предполагается отключение тепла.