Ночные выстрелы разбудили жителей микрорайона Петрозаводска

На Кукковке у ночного бара стреляли – проснувшиеся от выстрелов дети плакали.

Как сообщается в паблике «События/ Петрозаводск Карелия Россия», в ночь на 12 июля в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске у бара на Карельском проспекте, 20 неизвестные отькрыли стрельбу.

«Кто-то открыл стрельбу на Кукковке, у бара на Карельском проспекте в районе 2 часов ночи, стреляли много раз и очень громко! Сигналки на машинах заорали со всех сторон. Дети проснулись, испугались. Да и вообще, постоянно у этого заведения какие-то разборки, орут матом на весь район до самого утра, дерутся — и мужики, и женщины. Вот теперь стрелять начали! Что дальше?! Спать невозможно, да и страшно! 21-й год на дворе, а такое ощущение, что 90-е».

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную службу полиции в 2.30 ночи поступил звонок из БСМП. Врачи расскзали, что к ним за помощью обратился 36-летний мужчина с побоями, которые получил в баре.

Наряд полиции выезжал на место происшествия и выяснил, что в увеселительном заведении нап Карельском проспекте произошел конфликт между двумя посетителями — 38-летним и 36-летним мужчинами.

В результате 36-летний участник драки был избит.

По словам очевидцев, поверженный мужчина решил отомстить обидчику с помощью оружия и начал стрелять.

В полиции сообщили, что оба участника конфликта установлены и задержаны. До вытрезвления они помещены в камеру предварительного содержания. Оружия при стрелке не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В ситуации разбираются следователи, виновные будут привлечены к ответу.