Ночные заморозки до -3 градусов ожидаются в воскресенье в Карелии

О погоде на 30 мая рассказали специалист карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0, +5°С, в воздухе и на почве местами возможны заморозки до -1, -3°С. Днем потеплеет до +13, +18°С.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный слабый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +1, +3°С. Днем воздух прогреется до +13, +15°С. Атмосферное давление будет слабо расти.