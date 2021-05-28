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Ночные заморозки до -3 градусов ожидаются в воскресенье в Карелии

Новости. Погода
17:00, 29 Мая 2021
фото: Столица на Онего

О погоде на 30 мая рассказали специалист карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии ожидается переменная облачность. Без осадков.

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27.05.2021 18:34

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0, +5°С, в воздухе и на почве местами возможны заморозки до -1, -3°С. Днем потеплеет до +13, +18°С.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный слабый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +1, +3°С. Днем воздух прогреется до +13, +15°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

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Комментарии

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dimchik19725
2021-05-29 17:04:04
холодно..
Гость
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