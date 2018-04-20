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Новости. Общество
23:30, 20 Апреля 2018

Норвежским студентам запретили заниматься сексом на перекрестках

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За годы празднований школьных выпускных традиционными стали забеги учеников в голом виде и прочие выходки.

Выпускников норвежских школ настоятельно попросили не устраивать "голые" забеги по трассам и не заниматься любовью на дорогах с круговым движением.

С таким обращением к будущим студентам выступила Норвежская общественная администрация дорог (NPRA). Ведомство попросило бывших школьников, которые обычно чересчур бурно отмечают выпускные, воздержаться от традиционных хулиганств, пишет "Ридус".

Дело в том, что каждый год в период с 20 апреля по 17 мая в Норвегии с широким размахом отмечается Russefeiring. Ученики выпускных классов надевают яркие комбинезоны и шествуют по городам. Обычно такие празднества сопровождаются чрезмерным употреблением алкоголя и сексуальными оргиями.

Бывшие школьники часто придумывают друг для друга безрассудные задания, которые нужно выполнить за приз. Например, пробежаться голым по мосту или заняться сексом в общественном месте.

За годы празднования выпускных традиционным стал забег бывших школьников по мосту Мьёсбруа, который пересекает озеро Мьёса. Бегуны раздеваются догола и преодолевают дистанцию почти полтора километра.

К этому зачастую бывают не готовы автомобилисты, которые движутся по мосту. Глава NPRA Терье Мое Густавсен говорит, что такие выходки молодых людей создают аварийные ситуации, равно как и занятие сексом на дорогах с круговым движением.

Russefeiring в Норвегии празднуют с начала XX века. Власти пытались свести празднование к минимуму, перенеся выпускные экзамены на более ранние сроки, но школьники устроили массовые протесты.

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