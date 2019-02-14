Нотариуса в Карелии лишили лицензии

В Пудожском районе нотариуса лишили права деятельности, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Приставы получили доступ в помещение, ранее занимаемое нотариусом.

Бывший нотариус в добровольном порядке сдала свою лицензию на право деятельности, архив, удостоверение и гербовую печать.

Причины изъятия лицензии не сообщаются.