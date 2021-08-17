Новая ярмарка пройдет в Петрозаводске в конце августа

В столице Карелии состоится ярмарка «Три спаса – на всю зиму запасы!!!».

В Петрозаводске 20 — 21 августа на улице Казарменской, 2 пройдет ярмарка «Три спаса — на всю зиму запасы!!!». Об этом информирует паблик карельского правительства.

Торговые ряды будут работать с 10.00 до 18.00.

Сообщается, что на ярмарке будут представлены напитки и мёд, фрукты и овощи, орехи и цукаты, выпечка и сладости, сыр и сувенирная продукция карельских мастеров. Также на ярмарке будут проходить бесплатные мастер-классы.

Ранее сообщалось, что ярмарка вакансий для специалистов в области ЖКХ пройдет в Петрозаводске.