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Новая лаборатория для проведения тестов на коронавирус заработала в Карелии

Новости. Общество
12:05, 24 Октября 2020
фото: страница Михаила Охлопкова Вконтакте
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В межрайонной больнице № 1 в Костомукше в тестовом режиме начала работу лаборатория для ПЦР-диагностики, где будут делать тесты на коронавирус.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Теперь время ожидания результатов анализов на коронавирусную инфекцию в Костомукшском городском округе и Муезерском районе существенно сократится", - написал министр.

По его словам, для размещения лаборатории была проведена реконструкция и ремонт помещений больницы, закуплены оборудование и расходные материалы с запасом на полгода, обучен персонал.

ПЦР-диагностика - высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные и другие заболевания.

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