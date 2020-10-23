Новая лаборатория для проведения тестов на коронавирус заработала в Карелии

В межрайонной больнице № 1 в Костомукше в тестовом режиме начала работу лаборатория для ПЦР-диагностики, где будут делать тесты на коронавирус.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Теперь время ожидания результатов анализов на коронавирусную инфекцию в Костомукшском городском округе и Муезерском районе существенно сократится", - написал министр.

По его словам, для размещения лаборатории была проведена реконструкция и ремонт помещений больницы, закуплены оборудование и расходные материалы с запасом на полгода, обучен персонал.

ПЦР-диагностика - высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики, который позволяет выявить у человека различные инфекционные и другие заболевания.