Новая машина скорой помощи приехала на север Карелии

Оборудованную машину скорой помощи направили в Пяозерскую врачебную амбулаторию, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В Лоухскую ЦРБ поступила новая машина скорой помощи за счет средств федерального бюджета. Направили ее в Пяозерскую врачебную амбулаторию.

Машина оснащена медицинским оборудованием и укладками и пришла на смену автомобилю 2011 года выпуска, который уже давно исчерпал свои возможности.

Новый автомобиль будет задействован в оказании скорой медицинской помощи жителям поселков Пяозерский и Тунгозеро, а также деревень Зашеек и Кокосалма. Всего в зоне обслуживания Пяозерской амбулатории – более двух тысяч человек.

"В прошлом году я побывал в Пяозерском. Тогда с работниками амбулатории мы обсудили насущные проблемы учреждения и планы по улучшению качества медицинской помощи. Речь шла в том числе и о необходимости укрепления материально-технической базы, о потребности в новом автомобиле скорой помощи. По итогам поездки за счет средств нормированного страхового запаса для амбулатории были закуплены биохимический и гематологический анализаторы. Теперь появился и новый автомобиль скорой помощи", - пишет на своей странице в соцсетях министр здравоохранения Михаил Охлопков.