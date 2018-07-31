Новая образовательная программа в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

Школьники освоили элективный курс "Введение в профессию слесарь" в Петрозаводском техникуме городского хозяйства.

Новый элективный курс разработан на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта учебного предмета "Технология" и рассчитан на обучающихся 9-х классов общеобразовательных школ.

В ходе занятий школьники познакомились с историей профессии слесарь, основными элементами системы водоснабжения, теплоснабжения, с технической документацией, материалами и инструментами для выполнения сантехнических работ.

Слушатели освоили слесарный инструмент, способы выполнения слесарных операций, простейшего ремонта элементов систем водоснабжения и канализации, смогли самостоятельно изготовить полноценное изделие под руководством мастера.

"Радует, что, несмотря на то, что деятельность человека всё больше переходит в мир робототехники и автоматизации, тяга молодых людей к ручному труду и творчеству по-прежнему высока. С большим энтузиазмом, очень активно школьники работали в слесарной мастерской техникума. Надеемся увидеть ребят в следующем учебном году в числе студентов, обучающихся по специальности "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома", – отметил старший мастер Александр Любимов.

Прием осуществляется на базе основного общего образования (9 классов), обучение – за счет средств бюджета Республики Карелия. Образовательная программа обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами и достаточной учебно-материальной базой, в том числе современным оборудованием, необходимым для подготовки специалистов по востребованным на рынке труда рабочим профессиям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Телефон приемной комиссии: 8(8142)743945, +79114186882.

Подробнее о приеме на обучение здесь.

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