Новая школа на 330 мест открылась в карельском поселке

В поселке Ледмозеро Муезерского района Карелии открылась новая современная школа.

С поднятия флага под звуки государственного гимна начался учебный год в новой школе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Самое современное на сегодняшний день в Карелии общеобразовательное учреждение смогут посещать 330 школьников.

Новая школа построена взамен аварийной по федеральной программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях".

В школе установлен лифт, а также все необходимое для того, чтобы здесь могли обучаться и дети с ограниченными физическими возможностями. Просторные помещения отвечают всем строительным и санитарным нормам. Здание оборудовано необходимыми системами электро-, тепло- и водоснабжения, канализации, вентиляции и пожаротушения. В частности, двери и лифт – огнеупорные.

Обустроена прилегающая территория: уложен асфальт, оформлены газоны, обустроены зона отдыха с площадкой для подвижных игр, физкультурно-спортивная зона с площадками для мини-футбола, игры в баскетбол и волейбол, с гимнастическим городком, сектор для прыжков в длину, беговая дорожка и другие спортивные сооружения.

Теперь в школе будут проходить не только уроки. Во второй половине дня здесь будут работать кружки, секции музыкальной и спортивной школ. По сути, новая школа станет настоящим образовательным центром поселка, а, может быть, всего Муезерского района.

Радость события разделил с жителями поселка и района Глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Этот день мы все очень ждали: впервые за 10 лет в Карелии открываем новую школу. Школа получилась на загляденье, со всеми современными условиями не только для учебы, но и для дополнительного образования. Это пример, какой должна быть школа в наших городах и поселках", - сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона добавил, что в рамках федеральной программы в Карелии планируется построить новые большие школы в Петрозаводске, Сортавале, Кеми и Медвежьегорске.

"Дети, которые живут в глубинке, должны иметь такие же условия для обучения, как дети в Москве, Петербурге, Петрозаводске. Я уверен, у нас это получится, потому что без этого не может быть дальнейшего развития региона", - подчеркнул Артур Парфенчиков.