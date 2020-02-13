Новая техника "ТехРента" уберет наледь с дорог Петрозаводска (ФОТО)

Компания "ТехРент", отвечающая за уборку дорог Петрозаводска, приобрела восемь новых спецмашин.

Как рассказали «Столице на Онего» в «ТехРенте», благодаря долгосрочному контракту с администрацией Петрозаводска компания приобрела восемь единиц техники.

«Мы обновили автопарк, — сказал исполнительный директор ООО «Техрент» Александр Сорокин. — Среди приобретенной техники две комбинированные дорожные машины на базе Камаза, две тракторных щетки и три «ГАЗели» и один автомобиль «Соболь».



© Столица на Онего

По словам Александра Сорокина, новые «Камазы» уже сейчас находятся в работе, их отличительная особенность заключается в том, что они оборудованы жестким отвалом.

«Новые «Камазы» — это усовершенствованная техника, — пояснил специалист «ТехРента» Сорокин. — Такой у нас еще не было. Они укомплектованы жесткими отвалами, щетками и пескоразбрасывателями. Эти жесткие отвалы буквально в течение 20 минут вешаются и снимаются. У жестких отвалов нет резинки по краю, поэтому они применяются для срезки наледи с дороги, для ликвидации колейности».



© Столица на Онего

Как пояснил Сорокин, так как в Петрозаводске многие дороги отремонтированы, они стали ровными, поэтому теперь и городе можно применять для чистки жесткий отвал.

«Что касается тракторных щеток, то в них ничего необычного нет — они просто новые, — пояснил Александр Сорокин. — Используются при уборке тротуаров, межквартальных проездов. Их также можно доукомплектовать, повесив жесткие отвалы и скребок. Парк «ГАЗелей» полностью обновили».



© Столица на Онего

Напомним, что в 2019 году администрация Петрозаводска впервые заключила с подрядчиком контракт на обслуживание дорог на 5 лет.