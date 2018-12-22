Новобранцы из Карелии попали в самый престижный полк страны

Более 100 преображенцев принесли присягу на верность Отечеству, сообщает информационный центр Музея Победы.

Более 100 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка и 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона 22 декабря приняли военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе.

Церемония состоялась в Зале Славы музея. Здесь на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.

"В 1945 году ваши деды и прадеды отстояли свободу нашей Родины, помните об этом, будьте достойны их памяти. Берегите честь и традиции 154-го отдельного комендатского полка, с историческим именем - Преображенский", - напутствовал солдат ветеран Великой Отечественной войны Александр Никитенко.

В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев.

В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Москвы, Московской, Тамбовской, Ленинградской, Вологодской, Костромской, Брянской, Новгородской, Нижегородской областей, Республики Карелия и ряда других регионов.

17 декабря Преображенский полк отметил 39-ю годовщину формирования. Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации.

Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.