Новое искусственное футбольное поле появилось у спортивной школы в Петрозаводске

В зале спортивной школы №7 на улице Парковой уложили искусственное покрытие футбольного поля, сообщили в администрации города.

Качество газона первыми оценили воспитанники тренера Александра Несмачных. Размер комплекта, который появился в Петрозаводске благодаря поддержке Российского футбольного союза, – 21×41 метр.

"Юные футболисты с радостью демонстрируют свои навыки на новом покрытии. Несомненно, позитивные изменения в спортивном зале повысят их интерес к футболу и будут способствовать совершенствованию мастерства. Стоит отметить работу, которую провёл директор спортивной школы №7 Денис Семенов, взаимодействие с Российским футбольным союзом и вклад в развитие футбола на территории Петрозаводска", - подчеркнула начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации карельской столицы Наталья Фофанова.

В мэрии напомнили, что 2019 году спортивной школе №7 был присвоен статус "Детского футбольного центра". Решение, принятое комиссией при РФС, позволит внедрять единые методики подготовки футболистов, регулярно повышать квалификацию тренеров, приобретать инвентарь и футбольные поля. Объём субсидий, выделяемых таким центрам Российским футбольным союзом, может достигать 10 млн рублей ежегодно.