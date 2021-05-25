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Новое общежитие на 300 мест начинают строить для студентов ПетрГУ

Новости. Общество
07:15, 26 Мая 2021
фото: официальный сайт ПетрГУ

Студенческое общежитие в Университетском городке обещают открыть к концу 2022 года.

В Университетском кампусе Петрозаводского государственного университета стартует строительство нового общежития, рассчитанного на 300 мест, сообщается на сайте вуза. 

Новое здание студенческого общежития общей площадью почти 5,5 тыс. кв. м разместится на Университетской улице в Петрозаводске. Оно будет состоять из соединенных между собой корпусов, два трехэтажных жилых блока примкнут к двухэтажному административно-общественному. 

Как сообщается на сайте университета, в комнатах нового общежития будет все необходимое для жизни и учебы. В каждой из них смогут проживать до 4 студентов. На жилых этажах корпусов разместят кухни, бытовые и хозяйственные помещения, холлы и жилые комнаты - в том числе, с кухнями-нишами. В общежитии планируется оборудовать зал для мероприятий и отдыха, комнату для занятий и компьютерный класс. Также для студентов в новом корпусе расположится спортивный, тренажерный и теннисный залы. Новые общежития приспособят для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На территории Университетского кампуса уже находятся учебно-лабораторные корпуса №5 и №6, бассейн «Онего», а также строится Легкоатлетический манеж ПетрГУ. Новое общежитие будет вписано в элементы существующей застройки. Участок, на котором расположено общежитие, после завершения строительства благоустроят.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-05-26 08:18:32
Во во. Молодежь на задворки, любимую общагу под снос? А было шикарно, на 5-м курсе: Кивач напротив, Рыбий зал напротив, Одуван рядом, Козырек рядом......
Саныч
2021-05-26 09:18:07
бюджет, "Двойка"-она такая)
наташка
2021-05-26 07:44:18
Меньше по городу шастать будут
Гость
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