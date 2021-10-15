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Новое рекордное число смертей в России — за сутки ковид унес жизни почти тысячи человек

Новости. Общество
12:25, 15 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 999 человек.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 15 октября, за последние сутки в России подтверждено 999 летальных исходов с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 221 313 россиян с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 32 196 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 909 (9,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 925 176 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 960 024.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 22 268 человек.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено свыше 199,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 608 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 октября остаются 1 581 572 человека.

Напомним, за сутки у более 269 жителей Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 234 пациента.

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Комментарии

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комба
2021-10-15 13:10:42
Это ещё не всё. Ждите новых рекордов мало привитые. :)
Гость
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