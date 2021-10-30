Нового торгового центра на набережной Варкауса в Петрозаводске не будет?

При обсуждении Генплана Петрозаводска территорию на набережной Варкауса напротив Нобельского переулка предлагали перевести в общественно-деловую зону.

Напомним, проект Генплана, разработанный федеральным проектным институтом «Союздорпроект», сначала обсуждался на публичных слушаниях, а затем на заседании специальной комиссии по внесению изменений в главный градостроительный документ города. Среди вопросов, которые рассмотрела комиссия, было предложение инициативной группы граждан по переводу территории на набережной Варкауса напротив Нобельского переулка в общественно-деловую зону. Это позволило бы построить здесь, например, торговый центр. Однако городские власти выступили за сохранение прибрежных территорий – здесь предполагается набережная со спортивной инфраструктурой. Комиссия большинством голосов поддержала это предложение.

Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска, читайте здесь.