Новогодний лайфхак: косметолог назвала 5 способов сделать лицо отдохнувшим, даже при недосыпе

Даже если вы много работаете, не высыпаетесь и очень устали, можно выглядеть так, словно вы только что вернулись с отдыха.

Косметолог рассказала о бьюти-лайфхаках, которые работают, пишет doctorpiter.

За несколько недель до Нового года так хочется привести все свои дела в порядок. Закончить старые проекты, сделать дома генеральную уборку, наконец-то разобрать шкафы и помириться с другом, с которым вы не разговариваете из-за какой-то ерунды.

Но не стоит забывать и про самое важное — про себя. В атмосфере праздника хочется быть самой красивой. И сейчас самое подходящее время позаботиться о себе. Как раз хватит времени до новогодней вечеринки.

«Две-три недели до Нового года — отличный момент, чтобы, несмотря на все предпраздничные хлопоты, вспомнить о своей коже и успеть за это время привести ее в порядок. Поверьте, это совсем не сложно, точно не займет много времени и не ударит по вашему кошельку», — говорит косметолог Людмила Степанова.

Чтобы провести экспресс-обновление кожи, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:

Используйте специальные патчи

Начните ежедневно использовать специальные очищающие патчи, которые содержат большой процент аминокислот. Они хорошо помогают, если кожа загрубела, например от ветра и мороза, или же стала тусклой. Их можно купить в любом магазине косметики.

Хорошо очищайте кожу

Не забываем и про классическое очищение — это важнейший этап ежедневного ухода. Используйте мягкий гель для умывания утром и вечером. Даже если вам очень лень и кажется, что макияж можно разок смыть и после пробуждения. Косметика только забьет поры, на лице появятся высыпания и черные точки.

Не игнорируйте тоник

После умывания применяйте тоник, чтобы нейтрализовать тяжелые металлы, содержащиеся в водопроводной воде. Так кожа станет более подтянутой и сияющей. Еще один плюс тонизирования — поры стягиваются, а тоник удаляет те остатки макияжа, грязи и пыли, которые вдруг «упустило» очищающее средство.

Замените увлажняющий крем на питательный

Совет: можно наносить один и тот же крем и утром, и вечером, если в нем нет SPF-защиты (в ней сейчас нет такой острой необходимости, к тому же ее гораздо больше содержится в тональных средствах или хайлайтерах, которые вы наверняка используете зимой).

Утром увлажняющий крем может «поломать» на морозе мелкие сосуды, что приведет к покраснениям и травматизации кожи. А на ночь увлажнение провоцирует отеки. Так что питание кожи зимой — наше спасение.

Еще один важный ингредиент — сыворотка

Дополняйте ежедневный уход сывороткой — многие про нее почему-то забывают, считая, что достаточно только крема. Это концентрат активных компонентов. Для лучшего проникновения она наносится на очищенную кожу.

«Только сыворотку обязательно нужно подбирать по проблеме кожи: для жирной, при акне, с лифтинг-эффектом. И не забывайте внимательно читать инструкцию, производитель всегда пишет, можно ли применять ее как базу под крем или лучше отдать предпочтение одному средству», — говорит косметолог.

Кстати

В идеале уходовые средства должен подбирать косметолог. Но не у всех есть такая возможность, поэтому важно знать, какими косметическими «штучками» можно пользоваться зимой, а какие лучше убрать подальше как минимум до весны. Иначе кожа станет сухой, тонкой, появятся морщины.