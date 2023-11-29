Новогоднюю ель начали устанавливать на площади Кирова в Петрозаводске

Рабочие приступили к монтажу каркаса главной новогодней елки города.

На площади Кирова в карельской столице начали устанавливать искусственную новогоднюю ель. Подрядчик занят монтажом каркаса для главного городского дерева этой зимы.



За ходом работ можно следить по камерам видеонаблюдения.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в преддверии новогодних праздников в Минприроды Карелии объявили аукцион на заготовку елей.