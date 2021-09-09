Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)

Профессиональные политики давно себя дискредитировали, а старые партии потеряли доверие граждан.

Нужны новые лица и новые люди! Перед нами теперь стоят другие исторические задачи — раскрепостить творческие силы народа и обустроить нашу страну для жизнию

НОВЫЕ ЛЮДИ за децентрализацию власти, за избираемость на местах, за возврат налогов в регионы!

Наш номер 8 в избирательном бюллетене на выборах в Законодательное собрание Республики Карелия

Оплачено из избирательного фонда Регионального отделения в Республике Карелия Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».