Новости ушли с "Ники Плюс" в Интернет

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В Карелии телеканал "Ника-плюс" прекращает выпуск новостей в эфире "РЕН-ТВ".
Телеканал прекращает выпуск вечерних новостей с пятницы, 30 марта.
"В пятницу, 30 марта, наши новости выйдут в эфир последний раз. Отдел закрывается, а мы пополним армию безработных ... В телекомпании "Ника" я начинала свою журналистскую деятельность 21 год назад ... Всегда казалось, что "Ника" будет работать вечно! ... Увы....",- написала в соцсети "Вконтакте" ведущая новостей телеканала "Ника-плюс" Алена Сянтти.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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