Новостройки на месте "деревяшек" должны преобразить расширенный центр Петрозаводска

Администрация столицы Карелии планирует расселение аварийных домов в районе Старая Кукковка и застройку освободившихся участков современным жильем.

Об этом рассказала телеканалу "Ника Плюс" глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"Первый такой дом появится на улице Белинского. Мы большинство новоселов перевезем из соседних "деревяшек" по улице Белинского, и на месте снесенных старых построек появятся потом и новые дома",- рассказала Мирошник.

По ее словам, Старая Кукковка обретет современный облик.

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