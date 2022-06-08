Новую 100-рублевую купюру с изображением Москвы и солдата выпустили в России

Банк России представил новую купюру номиналом сто рублей.

Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной — мемориал в Ржеве, пишет РИА Новости.

Как рассказал на презентации зампред ЦБ Сергей Белов, среди видов столицы — Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

«Основное изображение — Ржевский мемориал советскому солдату. Это самый масштабный памятник, возведенный в современной России. Он ровно два года назад был открыт в Тверской области. На втором плане вы можете увидеть музей-заповедник «Куликово поле», — продолжил замглавы регулятора.