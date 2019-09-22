Новую котельную в поселке на севере Карелии планируют запустить к концу сентября

Глава Карелии побывал в поселке Рабочеостровск, где сейчас монтируется новая котельная.

Артур Парфенчиков в эти выходные работает в районах республики, чтобы на месте разобраться с вопросами теплоснабжения. Вчера он побывал в Рабочеостровске, где до наступления холодов не успели смонтировать котельную.

"Запуск котельной запланирован на конец сентября. Задержка окончания работ связана с тем, что у котельной сменился собственник, новый приступил к работам только с 1 августа. Разорвать концессионное соглашение с прежним собственником раньше, в зимний период, было невозможно. Об этом рассказал жителям поселка. Люди готовы ждать, но с условием, что этой зимой в их домах станет теплее", - написал на своей странице в "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Как отметил глава республики, говоря о начале отопительного сезона, достаточно острой остается проблема задолженности населения за услуги ЖКХ.

"В связи с этим еще в июле этого года поручил муниципалитетам провести инвентаризацию жилого фонда: нужно понимать, в чьей собственности находится жилье, за которым числятся долги, где проживают хозяева пустующих квартир и сколько таких квартир в муниципалитете. В Медвежьегорске к этой задаче отнеслись очень серьезно. Было выявлено более 280 жилых помещений, собственники которых задолжали в общей сложности 11 млн рублей. Выявлены и незаселённые квартиры. Теперь с неплательщиками начинается претензионная работа по взысканию долгов", - пишет Парфенчиков.