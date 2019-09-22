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Новости. Общество
10:39, 22 Сентября 2019
фото: "ВКонтакте"/Артур Парфенчиков

Новую котельную в поселке на севере Карелии планируют запустить к концу сентября

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Глава Карелии побывал в поселке Рабочеостровск, где сейчас монтируется новая котельная.

Артур Парфенчиков в эти выходные работает в районах республики, чтобы на месте разобраться с вопросами теплоснабжения. Вчера он побывал в Рабочеостровске, где до наступления холодов не успели смонтировать котельную.

"Запуск котельной запланирован на конец сентября. Задержка окончания работ связана с тем, что у котельной сменился собственник, новый приступил к работам только с 1 августа. Разорвать концессионное соглашение с прежним собственником раньше, в зимний период, было невозможно. Об этом рассказал жителям поселка. Люди готовы ждать, но с условием, что этой зимой в их домах станет теплее", - написал на своей странице в "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Как отметил глава республики, говоря о начале отопительного сезона, достаточно острой остается проблема задолженности населения за услуги ЖКХ.

"В связи с этим еще в июле этого года поручил муниципалитетам провести инвентаризацию жилого фонда: нужно понимать, в чьей собственности находится жилье, за которым числятся долги, где проживают хозяева пустующих квартир и сколько таких квартир в муниципалитете. В Медвежьегорске к этой задаче отнеслись очень серьезно. Было выявлено более 280 жилых помещений, собственники которых задолжали в общей сложности 11 млн рублей. Выявлены и незаселённые квартиры. Теперь с неплательщиками начинается претензионная работа по взысканию долгов", - пишет Парфенчиков.

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Комментарии

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Серж
2019-09-22 10:52:16
Сентябрь на исходе , к зиме начал готовиться " руководитель" . а система теплоснабжения развалена до нельзя .Тут ни Чехия , ни Финляндия (пар-в ) , тут как то и думать головой надо .
Гость
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