Новую площадь открыли в крупном районе Петрозаводска

В январе этого года небольшая площадь на Перевалке получила свое название.

Как говорится в сообщении паблика «Топонимы Петрозаводска» небольшая площадь, расположенная на Перевалке, между улицей Крылова, Ругозерским переулком и Зеленой улицей, получила свое наименование недавно — 17 января 2024 года.



«Несмотря на то, что этому названию нет еще и месяца, оно имеет отношение к более чем вековой истории района Перевалка. Первое название Перевалки — хутор Могилев. Данное наименование было дано хутору по его владельцу — Марку Семеновичу Могилеву, члену Петрозаводского окружного суда, автору книги «Хлебный огород», - сказано в заметке.



Учитывая, что книга, посвященная выращиванию хлеба в нашем северном крае, издана в 1908 году, вероятно, что хутор возник еще до революции. С открытием в 1932 году вблизи Могилева хутора перевалочной биржи Лососинского механизированного лесозаготовительного пункта, местность вокруг получила название Перевалочной биржи Могилева, затем она стала именоваться поселком Перевалочная Биржа, поселком Перевалка, и, наконец, районом Перевалка, при этом первоначальное название совершенно забылось.



Теперь, с присвоением одной из территорий Перевалки наименования Могилевской площади, на карту города вернулось напоминание о существовавшем когда-то хуторе.



Автор: Станислав Гайдук