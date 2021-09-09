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Новую пожарную технику направили в районы Карелии

Новости. Общество
08:05, 16 Сентября 2021
фото: Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

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Автоцистерны поступят в Суоярвский и Пряжинский районы Карелии, наиболее пострадавшие от лесных пожаров.

Руководители отрядов противопожарной службы Карелии накануне получили ключи от новых пожарных автоцистерн. Как сообщили в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, новая техника отправилась в два района Карелии: Суоярвский и Пряжинский. Эти районы больше всего пострадали от лесных пожаров летом 2021 года. Автоцистерны займут свои посты в пожарных частях поселков Эссойла и Найстенъярви.

В пожарной технике есть все необходимое для тушения пожаров, ликвидации ДТП, проведения аварийно-спасательных работ.

В начале сентября две новые пожарные автоцистерны направлены в Муезерский и Пудожский районы. Новой техникой уже оборудованы отряды противопожарных служб в поселках Ледмозеро и Шальский.

В планах правительства республики приобретение еще 6 новых автоцистерн с полным комплектом инструментов для тушения возгораний и проведения аварийно-спасательных работ. Они также будут направлены в районы Карелии в этом году.

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