Новые авиарейсы планируется запустить из Петрозаводска в другие регионы России

Министерство транспорта Карелии рассчитывает на появление новых авиарейсов между Петрозаводском, Москвой и Екатеринбургом в 2023 году.

Об этом сообщил сегодня в парламенте руководитель министерства Сергей Щебекин.

По его словам, рассматривается возможность запустить дополнительные рейсы авиакомпании «Северсталь» в Москву. Этот авиаперевозчик уже осуществляет полеты в столицу, и сейчас обсуждается возможность добавить еще один рейс. По словам Щебекина, в отличие от других авиакомпаний, «Северсталь» работает без субсидий со стороны государства.

В результате из Петрозаводска в Москву будет три регулярных рейса — два «Северстали» и один — авиакомпании «Победы».

Кроме того, планируются полеты между Петрозаводском и Екатеринбургом. Эти рейсы будут субсидироваться из бюджетов Карелии, Свердловской области и федеральной казны.

Также Щебекин подтвердил планы сохранения полетов еще по шести действующим направлениям. Они тоже субсидируются за счет бюджетов различных уровней.