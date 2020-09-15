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Новые автобусы, закупленные для муниципалитетов, стали поступать в районы Карелии

Новости. Общество
11:44, 16 Сентября 2020
фото: © страница "ВКонтакте" Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал обновлении парка муниципального транспорта в районах республики.

"В социальных сетях ко мне поступает много жалоб на автобусное сообщение. И если самые острые вопросы региональных перевозок с "Карелавтотрансом" нам уже удалось решить, то в сфере муниципальных - ещё есть проблемы. Для их решения в 2020 году мы выделили из бюджета республики 90 млн. рублей. На эти средства для органов местного самоуправления мы закупаем 15 новых автобусов среднего класса марки ПАЗ "Вектор NEXT" и 13 автобусов малого класса марки ГАЗ с возможностью перевозки маломобильных пассажиров", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Первые два автобуса сегодня мы передали в Сегежу. Один из них встанет на городской маршрут, второй - на маршрут "Надвоицы-Сегежа".

В этом году в Костомукшу планируют направить 4 автобуса, в Беломорский район - 3, в Калевальский, Кемский, Кодопожский, Медвежьегорский, Питкярантский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы – по 2 автобуса, в Лоухский, Лахденпохский, Муезерский, Олонецкий – по одному.

Ранее новые автобусы выйдут на междугородние маршруты в Карелии.

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