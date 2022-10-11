Новые бревно и брусья появились в школе олимпийского резерва столицы Карелии

Министр образования и спорта Карелии рассказал о новом инвентаре школы олимпийского резерва Петрозаводска.

На своей странице в соцсети Министр образовния и спорта Карелии Роман Голубев рассказал, что в спортшколе олимпийского резерва Петрозаводска пояивились новые гимнастическое бревно, поролоновые кубы для страховочных ям, а также новые брусья. Инвентарь приобрели на средства нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Спортшкола в Петрозаводске – одно из крупнейших учреждений спортподготовки в республике. На отделениях художественной гимнастики, спортивной гимнастики, спортивной аэробики, фитнес аэробики занимается более 830 спортсменов, с ними работают 40 тренеров.

Голубев отметил, что воспитанники спортшколы регулярно защищают честь республики на официальных соревнованиях, поездки на которые для спортсменов и тренеров были бесплатными.