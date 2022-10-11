Новые детские и спортивные площадки установят в четырех районах Петрозаводска до конца осени

Подрядчики продолжают работы по созданию игровых городков в шести районах города.

Новые площадки в городе появятся благодаря субсидии, выделенной правительством республики на социально-экономическое развитие карельской столицы, сообщили в администрации Петрозаводска.

«На Березовой аллее со стороны Лососинского шоссе в единой стилистике продолжается мощение транзитной пешеходной дорожки, вдоль которой в самое ближайшее время появятся современные детские игровые и спортивные комплексы, уличные тренажеры, парковые качели, скамейки и урны. В следующем году поставим на аллее туалет», – написал на своей странице Глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Детская площадка и уличные тренажеры уже установили в сквере Березка, который также находится на Древлянке.

Продолжается подготовка территории под будущую спортивную площадку в Октябрьском районе. В Инженерном сквере ООО «Альянс Групп Строй» разместит комплекс для воркаута и теннисный стол. Подходы замостят бетонной брусчаткой, покрытие площадки сделают прорезиненным.

Проводятся земляные работы и подготовка оснований будущих детских площадок на Голиковке и в районе Сулажгорского кирпичного завода. Обустройством в сквере Маршала Мерецкова занимается ООО «Спорт М». Игровой комплекс с качелями, каруселями и другими конструкциями выполнят в стилистике спасательных служб – с яркими красно-белыми элементами.

Детскую площадку в 4-ом Внутриквартальном сквере оборудует ООО «Контрейд». Игровые фигуры будут тематически связаны с космосом. Часть из них выполнят в форме ракет, спутника, вездехода и звездного неба. На всех площадках уложат прорезиненное покрытие.

Работы по установке городков планируют завершить в ноябре.

О том, на что потратили 48,3 млн рублей при благоустройстве Березовой аллеи, читайте здесь.