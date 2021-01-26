Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Принимать детей в первые классы в Петрозаводске будут по месту прописки 7
26.01.2021 13:47
Экшн-камера журналиста "МК в Карелии" сняла его задержание на несанкционированном митинге в поддержку Навального (ВИДЕО) 58
26.01.2021 12:33
Эксперт назвал ошибки, которые совершают люди с банковскими картами
26.01.2021 21:05
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
Минтранс Карелии готовится принять от Минобороны РФ в собственность заброшенный военный аэродром 3
26.01.2021 15:20

Новые детские сады строят в Карелии

Новости. Экономика
09:00, 27 Января 2021
фото: © "КСМ"
Загрузка...

Компания "КСМ" поделилась новыми фото со строительных площадок.

За последние годы в Карелии появилось несколько новых современных детских садов.  Восемь из них построила компания "КСМ" - это два детских сада на 150 мест в ЖК "Скандинавия", четыре детских сада на 300 мест в Петрозаводске: на улице Боровой, Новосёлов и Попова и в посёлке Чална, два детских сада, а вернее сказать, блока дополнительных групп к уже действующим образовательным учреждениям, в Шуе и Заозерье – на 80 и 200 мест соответственно.

В настоящее время группа компаний "КСМ" ведёт строительство ещё трёх детских дошкольных учреждений.

Детский сад на 300 мест, Петрозаводск, ул. Хейкконена (начало строительства – октябрь 2020 г., завершение – август 2021 г.)

Завершается монтаж наружных и внутренних стеновых панелей и плит перекрытий 1-го этажа.

Детский сад на 200 мест, пос. Ильинский Олонецкого района (начало строительства – декабрь 2020 г., завершение – сентябрь 2021 г.)

Полностью разобран существующий фундамент, доставшийся "в наследство" от предыдущего застройщика. Котлован углублён на 25 см. Выполнен фундамент. Строители приступили к монтажу цокольного этажа.

Детский сад на 150 мест, Сортавала, пер. Первомайский (начало строительства – октябрь 2020 г., завершение – август 2021 г.)

Подготовлен котлован, выполнены наружные сети и дренаж. В связи с тем, что под будущим детским садом залегает скала, в настоящее время выполняются работы по устройству буронабивных свай под ростверк. Всего свай будет 128, диаметр каждой 325 мм, глубина от 4 до 12 м. В первых числах февраля планируется установка крана и начало работ по монтажу цокольного этажа.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
20.01.2021, 19:10
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина"
20.01.2021, 17:09
Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Аналитика

Сегодня 10:15
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Сегодня 10:10
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 23
25.01.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»