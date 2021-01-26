Новые детские сады строят в Карелии

Компания "КСМ" поделилась новыми фото со строительных площадок.

За последние годы в Карелии появилось несколько новых современных детских садов. Восемь из них построила компания "КСМ" - это два детских сада на 150 мест в ЖК "Скандинавия", четыре детских сада на 300 мест в Петрозаводске: на улице Боровой, Новосёлов и Попова и в посёлке Чална, два детских сада, а вернее сказать, блока дополнительных групп к уже действующим образовательным учреждениям, в Шуе и Заозерье – на 80 и 200 мест соответственно.

В настоящее время группа компаний "КСМ" ведёт строительство ещё трёх детских дошкольных учреждений.





Детский сад на 300 мест, Петрозаводск, ул. Хейкконена (начало строительства – октябрь 2020 г., завершение – август 2021 г.)

Завершается монтаж наружных и внутренних стеновых панелей и плит перекрытий 1-го этажа.

Детский сад на 200 мест, пос. Ильинский Олонецкого района (начало строительства – декабрь 2020 г., завершение – сентябрь 2021 г.)

Полностью разобран существующий фундамент, доставшийся "в наследство" от предыдущего застройщика. Котлован углублён на 25 см. Выполнен фундамент. Строители приступили к монтажу цокольного этажа.

Детский сад на 150 мест, Сортавала, пер. Первомайский (начало строительства – октябрь 2020 г., завершение – август 2021 г.)

Подготовлен котлован, выполнены наружные сети и дренаж. В связи с тем, что под будущим детским садом залегает скала, в настоящее время выполняются работы по устройству буронабивных свай под ростверк. Всего свай будет 128, диаметр каждой 325 мм, глубина от 4 до 12 м. В первых числах февраля планируется установка крана и начало работ по монтажу цокольного этажа.

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