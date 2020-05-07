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Новые дома на Кукковке-3: стройка идет ударными темпами

Новости. Общество
15:02, 07 Мая 2020
фото: "Баренц Групп"
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В ЖК "Свиристель" заканчивается строительство очередного многоэтажного дома.

Район Кукковка-3 появился на карте Петрозаводска недавно. Жилые кварталы выросли в конце Комсомольского проспекта, за транспортным кольцом, там, где когда-то стоял лес. Сейчас в этом микрорайоне есть практически все для комфортной жизни, да и до центра недалеко.

Комплексное строительство здесь ведется очень активно. Наглядный пример – жилой квартал "Свиристель", который возводит компания "Баренц Групп".

Как и на всех стройках "Баренца", в этом жилом квартале работы не прекращаются ни на один день. 

Побывав на строительной площадке в ЖК "Свиристель", мы увидели, что строительство дома 18.1 практически завершено. Срок сдачи этого объекта в эксплуатацию – второй квартал 2020 года. Это значит – новоселы скоро получат ключи от своих квартир и смогут въехать в новое жилье.

Еще один дом – 18.2 сдается следующим летом, во втором квартале 2021 года.

В настоящее время здесь завершаются монолитные работы, идет установка окон и утепление фасада на четвертом этаже здания. Также ведутся работы по прокладке электрики в квартирах.

Отметим, что в жилом квартале "Свиристель" наряду с современными жилыми зданиями, уютными дворами, удобными парковками, - обустроены прогулочные скверы с соснами, детские площадки, спортивные уличные тренажеры. В "Свиристели", кроме расположенных рядом гипермаркета и фитнес-центра, есть свои магазины, салоны, аптеки. С тех пор, как сюда пустили городские автобусы, до центра Петрозаводска стало рукой подать.

В конце 2020 года на Кукковке-3 планируется открыть сразу два новых детских сада, которые обеспечат местами всех малышей этого района. Детские садики (на 150 мест каждый) строят на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса". 

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик  ЖК "Свиристель" - ООО "ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС", проектная документация по ссылке https://sviristel.barenz.group/documents/ 

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