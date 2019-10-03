Новые камеры будут следить за водителями в Карелии

В Госавтоинспекции республики рассказали, на каких участках трасс появятся новые комплексы, следящие за действиями водителей и пешеходов.

До конца года на дорогах Карелии будут установлены 13 новых комплексов фиксации нарушений.

Среди них- два комплекса фиксации скорости в Олонецком районе. Один - в поселке Ильинский, второй - в селе Видлица.

Управление автодороги "Кола" планирует установить еще семь комплексов по фиксации скорости в автоматическом режиме.

Также четыре комплекса будут введены в строй в Петрозаводске. Где будут установлены эти камеры, читайте на сайте "Вести Карелии".