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Новости. Общество
13:37, 03 Октября 2019
фото: © ТАСС/Артем Коротаев

Новые камеры будут следить за водителями в Карелии

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В Госавтоинспекции республики рассказали, на каких участках трасс появятся новые комплексы, следящие за действиями водителей и пешеходов.

До конца года на дорогах Карелии будут установлены 13 новых комплексов фиксации нарушений. 

Среди них-  два комплекса фиксации скорости в Олонецком районе. Один - в поселке Ильинский, второй - в селе Видлица. 

Управление автодороги "Кола" планирует установить еще семь комплексов по фиксации скорости в автоматическом режиме.

Также четыре комплекса будут введены в строй в Петрозаводске. Где будут установлены эти камеры, читайте на сайте "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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кир
2019-10-03 14:07:30
Фигня либеральная. Уличные камеры должны следить за всеми. Техника есть, законов нет. На улице ты не принадлежишь только самому себе. Ты - часть и участник процесса.
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