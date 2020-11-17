Новые мутации коронавируса выявили в 13 российских регионах

Российские вирусологи выявили мутации коронавируса SARS-CoV-2 в 13 российских регионах, однако последние никак не сказываются на тяжести течения COVID-19.

Об этом РБК рассказал и.о. директора НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Все выявленные замены [в белках SARS-CoV-2] в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", — сказал эксперт.

По словам Лиознова, мутация M153T в S-белке коронавируса была выявлена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия, Новосибирской, Свердловской, Омской областях.

В целом большинство российских вирусов относится к клайдам G, GR и GH (так называют группы родственных штаммов вируса. — РБК), которые широко распространены в Европе.