Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Интернет: забитые маршрутки ездят по Петрозаводску, несмотря на запреты Парфенчикова (ВИДЕО) 16
Сегодня 08:20
Коронавирус обнаружен у 52 студентов и 24 сотрудников Петрозаводского университета 8
Сегодня 06:40
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки 41
17.11.2020 22:03
Полиция Петрозаводска ищет двух молодых людей, которые вытащили пассажира из автобуса и избили его 9
Сегодня 16:45
Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма коронавирусу
17.11.2020 21:05
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО) 18
Сегодня 14:25

Новые мутации коронавируса выявили в 13 российских регионах

Новости. Общество
19:40, 18 Ноября 2020
фото: © Евгений Софийчук/ТАСС
Загрузка...

Российские вирусологи выявили мутации коронавируса SARS-CoV-2 в 13 российских регионах, однако последние никак не сказываются на тяжести течения COVID-19.

Об этом РБК рассказал и.о. директора НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"Все выявленные замены [в белках SARS-CoV-2] в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", — сказал эксперт.

По словам Лиознова, мутация M153T в S-белке коронавируса была выявлена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве, Пермском, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, в республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия и Хакасия, Новосибирской, Свердловской, Омской областях.

В целом большинство российских вирусов относится к клайдам G, GR и GH (так называют группы родственных штаммов вируса. — РБК), которые широко распространены в Европе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 10:58
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 4
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»