09:17, 10 Октября 2019
Новые поборы приведут к подорожанию авто и уходу иностранных брендов из России
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Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила обращение к руководству России с просьбой отказаться от планов увеличения утилизационного сбора.
По мнению автодилеров, увеличение ставок утилизационного сбора приведет к плачевным последствиям.
Каким именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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