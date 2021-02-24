Новые правила техосмотра вступят в силу позже запланированного

Новый порядок технического осмотра автомобилей в России вступит в силу с 1 октября 2021 года, а не с 1 марта, как предполагалось ранее.

Как сообщают "Ведомости", об этом заявил на заседании правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить", - пояснил глава правительства. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".