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Новые правила техосмотра вступят в силу позже запланированного

Новости. Общество
16:27, 25 Февраля 2021
фото: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова
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Новый порядок технического осмотра автомобилей в России вступит в силу с 1 октября 2021 года, а не с 1 марта, как предполагалось ранее.

Как сообщают "Ведомости", об этом заявил на заседании правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить", - пояснил глава правительства.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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