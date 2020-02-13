Новые требования к торговле грозят ростом цен и закрытием магазинов в Карелии

Изменения в федеральном законодательстве о расширении перечня товаров, подлежащих специальной маркировке, приведут к росту цен или закрытию множества небольших магазинов на территории Карелии.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономическое политике уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, чтобы выполнить требования по маркировке, предприниматели должны закупить новое оборудование и дорогостоящее программное обеспечение для передачи данных в режиме онлайн в налоговую службу. А в населенных пунктах, где нет устойчивого интернета, потребуются дополнительные затраты для установки усиливающего сигнал оборудования.

"Поднялся на горку и оттуда передает (данные по интернету – прим. ред.). Ну это просто не серьезно… Кто этим будет сейчас заниматься? Предприниматели говорят: «Ну зачем нам это нужно? Мы просто закроемся»", - сказала Гнетова.

По ее мнению, решить проблему возможно только за счет субсидирования затрат предпринимателей, связанных с маркировкой товаров.

Почему такое субсидирование не предусмотрено действующим законодательством, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".