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Новые требования к торговле грозят ростом цен и закрытием магазинов в Карелии

Новости. Общество
14:59, 14 Февраля 2020
фото: «Честный знак»
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Изменения в федеральном законодательстве о расширении перечня товаров, подлежащих специальной маркировке, приведут к росту цен или закрытию множества небольших магазинов на территории Карелии.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономическое политике уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, чтобы выполнить требования по маркировке, предприниматели должны закупить новое оборудование и дорогостоящее программное обеспечение для передачи данных в режиме онлайн в налоговую службу. А в населенных пунктах, где нет устойчивого интернета, потребуются дополнительные затраты для установки усиливающего сигнал оборудования.

"Поднялся на горку и оттуда передает (данные по интернету – прим. ред.). Ну это просто не серьезно… Кто этим будет сейчас заниматься? Предприниматели говорят: «Ну зачем нам это нужно? Мы просто закроемся»", - сказала Гнетова.

По ее мнению, решить проблему возможно только за счет субсидирования затрат предпринимателей, связанных с маркировкой товаров.

Почему такое субсидирование не предусмотрено действующим законодательством, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2020-02-14 15:43:54
К закрытию магазов приводит малое количество денег у народа.
Беня
2020-02-14 15:31:53
Мадам преувеличивает.
А вообще, мы ж дохрена покупаем контрофакта и плотим как за оригинал - от водки до автозапчастей. Сдается мне шо все будет как-то также по ценам, дороже хрен купят, только будет уже почти без фейков. Это все относительно конечно.
А лавочникам, которые бэнчат фейком, им таки да, станет нелегко. Но они, гады, все равно выкрутятся. У них там идет естественный отбор наиболее скольских фигур :)
Кстати, мамдам за них, быть может, и волнуется :)
новый
2020-02-14 15:05:38
Пофиг на мелких лавочников. Исключительно ихние проблемы.
Leopol'd
2020-02-14 15:42:27
новый, если бы вы иногда включали мозг, то такое не писали бы.
Все эти маркиррвки - это налог, только поступает он не в бюджет, а специально отобранным людям. Т. е. деньги даже через образование, пенсии и дороги не вернутся. Как пример - управляющий "платоном" стал миллиардером (из недавних новостей) ...
А заплатим эти деньги все мы. И даже "новый".
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