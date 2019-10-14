Новые туристические объекты появятся в Доме творчества композиторов в Сортавале

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил Дом творчества композиторов в Сортавале, где ведется реконструкция и строятся гостиница и кафе.

"Памятник архитектуры давно нуждался в преображении, - рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Но, помимо реставрации, инвесторы построят и новые туристские объекты, в частности, гостиницу и кафе на 50 мест. Появятся и современные водоочистные канализационные сооружения, ведь Дом композиторов находится в охранной зоне Ладоги. Были пройдены все необходимые экспертизы, получено разрешение в Управлении по охране объектов культурного наследия".

По словам Артура Парфенчикова, гостиницу планируется достроить уже к концу этого года, кафе – месяцем позже. После этого начнется реставрация исторического здания. Проект, реализация которого началась в прошлом году, рассчитан на пять лет и включает строительство концертного зала на 270 мест.

Глава Карелии дал поручение подготовить обращение в Минприроды России с предложением по созданию визит-центра парка "Ладожские шхеры" на территории Дома композиторов; провести работы по идентификации памятного места, где создавал свои картины Николай Рерих, и обозначить его на карте-схеме парка "Ладожские шхеры"; подготовить обоснование в проект с размещением на территории туристических троп обустроенных сопутствующей инфраструктурой.

"С окончанием всех работ в Сортавальском районе появится уникальное место для проведения мероприятий международного масштаба", - отметил глава республики.