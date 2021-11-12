Власти Карелии объявили имена республиканских стипендиатов

Стипендии литературно одаренным студентам и аспирантам вручат до конца года.

Накануне Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о назначении именных республиканских стипендий литературно одаренным студентам и аспирантам высшего профессионального образования. В уходящем году стипендию имени Яакко Ругоева получит аспирант Петрозаводского государственного университета Евгений Каракин, а стипендию имени Роберта Рождественского — студентка ПетрГУ Арина Багулина.

Напомним, именные стипендии литературно одаренным студентам и аспирантам были учреждены в Карелии в 1996 году. Стипендия имени Яаакко Ругоева вручается ежегодно тем, кто пишет на финском, карельском или вепсском языках, а стипендия имени Роберта Рождественского — тем, кто пишет по-русски. Средства на выплату стипендий выделяются из республиканского бюджета.