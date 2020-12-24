В Карелии объявлены лауреаты республиканских премий в области культуры, искусства и литературы за 2020 год

Премии присуждены творческой группе Театра драмы Карелии, реставратору Николаю Попову и журналисту Любови Герасевой.

Накануне новогодних праздников глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о присуждении республиканских премий в области культуры, искусства и литературы за 2020 год. Их лауреатами стали творческая группа Театра драмы Карелии, реставратор Николай Попов и журналист Любовь Герасева.

Как говорится в губернаторском указе, творческой группе Театра драмы – артистам Людмиле Баулиной, Валерию Баулину и режиссеру Александру Побережному-Береговскому – премия присуждена за спектакль "Матренин двор". Реставратор Николай Попов награжден за личный вклад в сохранение уникальных объектов деревянного зодчества и реализацию проекта по реставрации церкви Преображения Господня ансамбля Кижского погоста. А журналист Любовь Герасева – за выпуск воспоминаний жителей Заонежья "Сродники".