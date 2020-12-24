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В Карелии объявлены лауреаты республиканских премий в области культуры, искусства и литературы за 2020 год

Новости. Культура
10:49, 25 Декабря 2020
фото: © Правительство Карелии
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Премии присуждены творческой группе Театра драмы Карелии, реставратору Николаю Попову и журналисту Любови Герасевой.

Накануне новогодних праздников глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о присуждении республиканских премий в области культуры, искусства и литературы за 2020 год. Их лауреатами стали творческая группа Театра драмы Карелии, реставратор Николай Попов и журналист Любовь Герасева.

Как говорится в губернаторском указе, творческой группе Театра драмы – артистам Людмиле Баулиной, Валерию Баулину и режиссеру Александру Побережному-Береговскому – премия присуждена за спектакль "Матренин двор". Реставратор Николай Попов награжден за личный вклад в сохранение уникальных объектов деревянного зодчества и реализацию проекта по реставрации церкви Преображения Господня ансамбля Кижского погоста. А журналист Любовь Герасева – за выпуск воспоминаний жителей Заонежья "Сродники".

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-25 10:53:46
агрекалчнутые жестикуляторы ручонками как всегда в пролете.
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