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Новые улицы в Петрозаводске назовут именами известных врачей

Новости. Общество
08:20, 25 Марта 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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Имена Михаила Иссерсона и Иридия Менделеева увековечат в названии городских улиц.

В администрации Петрозаводска состоялось заседание комиссии по культурно-историческому наследию. На нём были поддержаны решения об увековечении памяти известных петрозаводских деятелей в области медицины и организации благотворительной помощи нуждающимся, сообщили в мэрии города.

Так, новой улице, строящейся от реки Неглинки до набережной Варкауса, присвоят имя Михаила Иссерсона. Михаил Давыдович – выдающийся деятель медицины, врач-хирург, доктор медицины, организатор специализированной хирургической и травматологических служб в Карелии. В качестве врача-волонтера Михаил Иссерсон участвовал в сражении при Порт-Артуре во время русско-японской войны. В 30 годы XX столетия он одним из первых в Советском Союзе внедрил в медицинскую практику методику бронхоскопии, стал основателем карельского филиала всесоюзного института переливания крови.

Также члены комиссии поддержали предложение о присвоении имени доктора Иридия Менделеева одному из элементов улично-дорожной сети. Рекомендация по уточнению возможного местоположения объекта направлено в управление архитектуры и градостроительства. Иридий Михайлович Менделеев – ученый-медик, доктор медицинских наук, педагог, заслуженный врач РСФСР. В Петрозаводске он работал с 1951 года. К его заслугам относится, в том числе, создание в стране гематологической службы. Он первый в Советском Союзе провел пересадку стволовых клеток в 1959 году, выделил гематологию в отдельную отрасль медицины, первым на Северо-Западе страны создал радиоизотопную лабораторию.

Нашло поддержку у комиссии по культурно-историческому наследию и предложение Благотворительного общественного фонда "Милосердие". В Петрозаводске установят мемориальную доску в память об исполнительном директоре организации Регине Тупицыной. Знак расположат на доме № 16 на Краснофлотской улице. Регина Леоновна Тупицына была исполнительным директором фонда в течение 15 лет. Она организовывала поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прежде всего, детей из неблагополучных семей. Регина Леоновна смогла привлечь к деятельности фонда большое число спонсоров, волонтеров, которые до сих пор оказывают ему помощь.

Ранее сообщалось, что вместо Парка Культуры и Отдыха в Петрозаводске появится Государев сад.

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Комментарии

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наташка
2021-03-25 08:41:33
Зачем ?
кир
2021-03-25 09:22:09
наташка, так точно. Зачем? А с улицей террориста Кузьмина, что делать, "благодарные" потомки?
Гость
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