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Вместо Парка Культуры и Отдыха в Петрозаводске появится Государев сад

Новости. Общество
11:05, 29 Января 2021
фото: © Столица на Онего
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На карте Петрозаводска появились новые улицы и скверы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры.

Названия присвоены на основании ходатайств Карельского научного центра Российской академии наук, государственного издательства "Периодика" и гостелерадиокомпании "Карелия", обращений жителей города.

В частности, новая площадь, сформированная в микрорайоне Древлянка-9, получила имя карельского поэта и писателя Владимира Брендоева. Объект озеленения, расположенный рядом с улицей Анохина, будет именоваться сквером Карельских Рун. Соседнему скверу, находящемуся около Петрозаводского университета, присвоено имя одного из создателей отечественного финно-угроведения Дмитрия Бубриха. Одна из будущих улиц Древлянки получит имя легендарного карельского крестьянина Ивана Рокаччу, противостоявшего шведским захватчикам на рубеже XVI - XVII веков. Данные имена присвоены по предложению журналистов ГТРК "Карелия".

Учёные института языка и литературы КарНЦ РАН предложили включить в реестр наименований города исторические названия территорий Савковщина, Сарафановка, Балбекова и Татти. Указанные географические объекты не используются в адресации, однако имеют историческую ценность, являясь нематериальным культурным наследием, так как отражают историю населённых пунктов, вошедших в черту города в XX веке.

Новые адресные объекты, сформированные в районах индивидуальной застройки на Кукковке и Сулажгорском Кирпичном Заводе, получили имена карельских деревень и рек - Ивинский, Кудамский, Метчелицкий, Ладва-Веткинский переулки и Другорецкая улица. На Древлянке новая улица дополнит ряд сложившихся названий, посвящённых близлежащим водоëмам - Семивёрстная улица, которая наименована по расположенному в окрестностях Семивёрстному озеру.

Несколько проулков образовано в промышленных зонах. По традиции, названия на таких территориях отражают специфику местности, отныне на карте города значатся проулки Промысловый, Отраслевой, Онегзаводская Ветка.

Одному из старейших парков России, в недавнем прошлом известном как Парк Культуры и Отдыха, возвращено историческое наименование XVIII века Государев сад. Этот ценный топоним в форме притяжательного прилагательного найден в документах фонда Петрозаводского городового магистрата, хранящегося в Национальном архиве Республики Карелия. Возвращение старинного названия парковой территории не влечёт за собой каких-либо расходов, а также необходимости внесения изменений в документы.

Утверждённые наименования предварительно рассматривались и были одобрены на заседаниях Комиссии по культурно-историческому наследию и Комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры.

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Комментарии

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Petrozavodskiy strannik
2021-01-29 12:23:25
Брендоев и Бубрих это хорошо, известные люди в нашем крае
Андрей Дубенский
2021-01-29 12:13:02
Хрен Государь к вам в парк приедет, у него повеликатнее есть. Разве что местный игемон порезвится...
Leopol'd
2021-01-29 12:07:01
Далее последует инициатива, переименовать должность президента в Государя.
Горожанин
2021-01-29 11:33:14
Мы должны оставить потомкам имена наших выдающихся современников, чтоб потомки могли гордиться нашим поколением! Кому и зачем нужны эти переименования? Какого Государя сад?! О будущем надо думать. Ученые должны изучать историю для созидания будущего на основе опыта предков, а не пустопорожних переименований из древности.
Изя
2021-01-29 11:27:57
Государев парк ? Дворца воеводы и подворья мееера там не хватает . :)
David
2021-01-29 11:18:41
Они там все на ЛСД или просто идиоты????
кир
2021-01-29 11:14:19
Идет настойчивое внедрение финно-угорских имён. Зачем?
Гость
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