Новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора в Карелии

Требования новых госконтрактов ставят специализированные предприятия на грань разорения.

На рынке вывоза бытового мусора в Карелии сложилась непростая ситуация. Требования новых контрактов и сниженные вдвое цены фактически блокируют доступ к аукционам предприятий, до сих пор транспортировавших коммунальные отходы в Петрозаводске. В результате таких изменений вывоз ТКО с контейнерных площадок в городе оказывается в руках единственной компании – регионального оператора.

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