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Новости. Спорт
09:30, 20 Июля 2018

Новые вызовы для дортмундской "Боруссии"

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Прошлый сезон для дортмундской "Боруссии" вышел достаточно неудачным. Несмотря на то, что команда по его итогам смогла квалифицироваться в зону Лиги чемпионов, ее игра была нестабильной и навязать конкуренцию лидерам не удалось.

В прошлом сезоне "Боруссия" здорово стартовала, но затем был целый ряд неудачных поединков, после которых клуб начал постепенно терять свои места в турнирной таблице. Параллельно с этим откровенно провально складывалось и выступление в еврокубках. Сначала – вылет из группового этапа Лиги чемпионов, где не удалось добиться ни одной победы. После этого поражение и в плей-офф Лиги Европы, явно не на такой результат рассчитывали болельщики.

Летом состав команды уже покинул ряд исполнителей:

  • Гонсало Кастро;
  • Сократис Папастатопулос;
  • Андрей Ярмоленко.

Однако это не значит, что руководство не планирует их заменять. Так, из "Вердера" пришел Дилэйни, у "Реала" удалось арендовать перспективного Хакими на целых два года. Однако хватит ли этого, чтобы Лига чемпионов вновь была успешной для команды, пока сказать сложно.

Прогнозы на сезон

"Боруссия" Дортмунд традиционно отличается нестабильностью, поэтому удастся ли новому наставнику Люсьену Фавру найти общий язык с лидерами – большой вопрос. Потенциал у команды хороший, ведь фактически в каждой линии есть футболисты, в квалификации которых сомневаться не приходится. Вместе с тем, недостаточная концентрация и потеря командного духа часто играют с коллективом злую шутку.

В чемпионате "Боруссия" вряд ли будет способна составить конкуренцию "Баварии" и другим командам. Опять-таки, потому что на длинной дистанции она выглядит не столь убедительно. А вот "выстрелить" в том же кубке Германии ей вполне по силам. Многие звезды команды соскучились по трофеям, ведь неоднократно "шмели" доходили до финалов различных турниров, но проигрывали решающий поединок.

Несмотря на регулярные потери лидеров, клуб умудряется их достаточно быстро и адекватно заменить, поэтому даже не чувствует "потери бойца". Так было с тем же Обамейянгом, о котором уже забыли благодаря блестящей игре Батшуайи.

Состав команды еще нуждается в небольшом усилении (возможно, требует пересмотра вратарская позиция), однако главное, что Фавр должен дать игрокам – это уверенность в себе и возможность выступить на полную силу. Если опытному специалисту удастся достучаться до игроков, то это может стать серьезным козырем и коллектив будет реально претендовать на победы во всех турнирах.

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