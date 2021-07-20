Олимпийские игры 2020: когда и где пройдёт Олимпиада?

С 23 июля по 8 августа в Токио пройдут Олимпийские игры.

На Олипийские игры приедут порядка 11 тысяч спортсменов из более чем двухсот стран. Между ними будет разыграно 339 комплектов наград в 40 спортивных дисциплинах.

Ещё до церемонии открытия грядущую Олимпиаду можно назвать самой необычной в истории. Ведь проходить она должна была в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса сроки сместились на год. Теперь мы станем свидетелями Олимпийских игр 2020, но проходящих в 2021 году.

Кроме того, на время проведения соревнований в Токио введут режим ЧС. Однако это вряд ли помешает спортсменам, и они смогут выступить во всех дисциплинах. Правда, российские сборники будут делать это без собственного флага и гимна, но это уже совсем другая история. Больше новостей с Олимпиады и информацию о шансах наших атлетов на успех вы можете изучить тут.

Календарь игр

Открытие программы Олимпийских игр состоится уже 21 июля, за два дня до проведения церемонии. Откроют её такие дисциплины, как футбол и софтбол. Подхватят эстафету академическая гребля и стрельба из лука.

Однако, главная часть соревнований пройдёт уже именно после проведения церемонии открытия, а именно в период с 24 июля по 8 августа.

11 комплектов наград разыграют 24 июля. Здесь свои медали получат спортсмены, выступающие в таких дисциплинах, как: дзюдо, стрельба, тхэквондо, тяжёлая атлетика, стрельба из лука и фехтование.

Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр

Открытие Олимпиады-2020 намечено на 23 июля. Оно начнётся в 14 часов по московскому времени, и на трибунах Олимпийского стадиона не будут присутствовать зрители. Трансляция данного события на российском ТВ пройдёт по Первому каналу.

Флаг ОКР, под которым наши сборники будут выступать на турнире, понесут олимпийский чемпион по волейболу и олимпийская чемпионка по фехтованию. Это Максим Михайлов и Софья Великая.

Церемония закрытия должна состояться 8 августа. Она также пройдёт в 14.00 по Москве, и прямая трансляция будет доступна в эфире Первого канала.

Виды спорта на Олимпиаде в Токио

Программа Олимпийских игр включает 40 спортивных дисциплин. Примечательно, что в них будет разыграно на 36 комплектов наград больше, нежели на прошлой Олимпиаде, которая проходила в Рио в 2016 году.

Интересно, что в программе Олимпийских игр появилось и 5 новых дисциплин. Это баскетбол 3х3, карате, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг.

Полный же список всех видов спорта выглядит следующим образом: академическая гребля, бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, бейсбол/софтбол, бокс, борьба, велоспорт, водное поло, волейбол, гандбол, гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, дзюдо, карате, конный спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, прыжки на батуте, регби-7, сёрфинг, современное пятиборье, синхронное плавание, скалолазание, скейтбординг, спортивная гимнастика, стрельба, стрельба из лука, теннис, триатлон, тхэквондо, тяжёлая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика.

Однако следует отметить, что Россия не будет принимать участие в соревнованиях по бейсболу, сёрфингу, софтболу и скейтбордингу.

Россия на Олимпиаде-2020

В Токио от России поедет 335 спортсменов. За награды будут вести борьбу 185 женщин и 150 мужчин. Самой юной участницей этого события станет гимнастка Виктория Листунова, которая в мае этого года отпраздновала своё шестнадцатилетие. Наиболее возрастной спортсменкой будет 56-летняя Инесса Меркулова, представляющая нашу страну в конном спорте.

Самое большое количество наших спортсменов выступит в плавании – 37 человек. А вот число участников в командах по лёгкой и тяжёлой атлетике ввиду санкций сильно сократилось. Здесь Россию представит 10 и 2 человека соответственно.

По мнению легальных российских букмекеров, а также БК других стран, фаворитами Олимпиады 2020 в общем медальном зачёте являются США и Китай. Россия же входит в ТОП-3, и будет вести борьбу за третью позицию с Великобританией и Японией. Но мы все же надеемся, что наши сборники смогут удивить общественность, и не только оправдать ожидания, но и превзойти их. А мы, в свою очередь, будем всячески их поддерживать.

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