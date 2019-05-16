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Новости. Спорт
09:45, 16 Мая 2019
фото: Россельхозбанк

В Россельхозбанке стартует акция "Болей за наших"

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Россельхозбанк запускает акцию для хоккейных болельщиков "Болей за наших".

В период с 10 мая по 16 июня 2019 года при открытии дебетовой или кредитной карты клиенты Банка получают 50 дополнительных бонусных баллов Программы лояльности "Урожай" за каждую шайбу, забитую российской командой в официальных матчах.

Акция распространяется на карты РСХБ, выпущенные по тарифным планам "Персональный", "Капитал", "Пенсионный", "Путевая карта", "Амурский тигр Премиум", "Премиальный", "МИР Премиум", "Индивидуальный", "Карта "Премиум", "Карта "МИР - Ультра", "Россельхозбанк - ВОРДИ", "Профсоюзный", "Кредитная карта с льготным периодом кредитования", "Карта хозяина", "Премиальная кредитная карта с льготным периодом кредитования", "Кредитная карта "Премиум".

По условиям акции участникам необходимо открыть дебетовую или кредитную карту, а также пополнить счет дебетовой карты или совершить расходную операцию по кредитной карте на любую сумму до 15 июня 2019 года и зарегистрироваться в Программе "Урожай".

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