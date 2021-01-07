Новые жертвы коронавируса в Карелии: умерли еще 3 пациента

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще три летальных исхода коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией в республике.

"В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1937 года рождения, в Сегежской ЦРБ скончалась жительница поселка Валдай 1960 года рождения, в Беломорской ЦРБ скончался житель станции Сумпосад 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 209 человек. Из них заболели 199 человек: 47 пациентов имеют симптомы средней тяжести, 5 находятся в тяжелом состоянии.





