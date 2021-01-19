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Новый детский сад откроется рядом с бассейном в Петрозаводске в сентябре

Новости. Общество
13:55, 20 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проконтролировала ход строительства дошкольного учреждения на улице Хейкконена на Древлянке.

Новый детский сад на 300 мест, где как минимум шесть ясельных групп примут малышей от 1,5 лет, откроется на Древлянке 1 сентября. Направления в дошкольное учреждение на улице Хейкконена будут выдаваться родителям маленьких петрозаводчан уже весной, когда будет проходить комплектация детсадов на новый учебный год. Об этом сегодня сообщила глава столицы Карелии Ирина Мирошник, которая провела выездное совещание на месте строительства детского сада.

По словам представителя подрядчика, работы по строительству объекта ведутся уже с прошлого года. Нулевой цикл закончен, строители приступили к монтажу первого этажа здания. В июле строители планируют сдать объект, который возводится по типовому проекту. Подобные современные садики уже введены в эксплуатацию на улицах Попова и Скандинавском проезде на Древлянке.

"По срокам сдачи садика мы не сомневаемся, поскольку дошкольное учреждение строит компания "КСМ". За летний период мы успеваем пройти лицензирование и аккредитацию. 1 сентября садик откроется и примет детей.  Хорошо, что рядом располагается бассейн H2O. Это означает, что ребята будут ходить на занятия в бассейн, который сотрудничает с близлежащими образовательными учреждениями. Дети в раннего возраста смогут учиться плавать", - сказала Ирина Мирошник.

Глава Петрозаводска отметила, что в районе Древлянки детские сады востребованы. Район застраивается, а после корректировки Генеральной плана города здесь будет еще больше перспектив для застройки. При этом власти Петрозаводска походят к развитию микрорайона комплексно.

"На улице Хейкконена, где проживают большое количество горожан, располагаются два садика, бассейн, есть школа, будет построена дорога. Сейчас проект находится на стадии проектирования. Здесь будут сделаны нормальные подъезды к учреждениям, светофорные объекты, будут предприняты все меры безопасности", - отметила градоначальница.

Детский сад на Хейкконена – один из трех садиков, которые в мэрии планируют построить в 2021 году. Дошкольные учреждения на 300 мест каждое появятся также на улице Чехова на Старой Кукковке и улице Репникова на Ключевой.

"Петрозаводску с его прирастающим населением необходимо строить новые детские сады. В 2020 году мы завершили строительством двух объектов по улицах Энтузиастов и Судакова. Приобрели в собственность садик в Чистом городе. На Ленинградской садик отремонтирован, сейчас проходит согласование надзорных органов. В ближайшее время мы его откроем. Но для решения проблемы с метами нам необходимо построить еще 3-4 садика. Мы подыскиваем новые участки, работаем вместе с Минобразования Карелии, Минпросвещения РФ. Поэтому садики будут строиться в будущем с учетом развития Петрозаводска", - рассказала Ирина Мирошник.

Заместитель главы Петрозаводска по социальным вопросам Любовь Иконникова отметила, что сейчас в городской очереди на места в дошкольные учреждения стоит 5353 ребенка. Три года очередь в столице Карелии составляла 12 тысяч детей.

"С вводом новых дошкольных учреждений уменьшается очередь для детей от 3-х лет. Но мы стараемся открывать группы и для совсем маленьких детей – малышей от 1 до 3 лет. Потребность в местах у ребят от 1,5 лет сегодня составляет порядка 2 тысяч", - уточнила Иконникова.

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Комментарии

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врунофф
2021-01-20 14:04:02
И в Ключевском карьере тоже :)
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